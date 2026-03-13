Costa | 100 milioni per il referendum meglio assumere

Il 13 marzo 2026, Sergio Costa ha visitato Benevento per spiegare le motivazioni del suo voto contrario al referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l'incontro, ha evidenziato che i 100 milioni spesi per il referendum potrebbero essere utilizzati altrove, come ad esempio per assumere nuove persone. La visita si è concentrata sull’analisi delle implicazioni di questa scelta.

Il 13 marzo 2026, Sergio Costa si è recato a Benevento per illustrare le ragioni del voto negativo sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo. L’ex Ministro dell’Ambiente ha definito la proposta come un intervento frettoloso che non risolve i veri problemi della macchina giudiziaria italiana. Durante l’incontro pubblico, sostenuto dai parlamentari Agostino Santillo e Felicia Gaudiano, sono stati evidenziati costi elevati e rischi di pilotaggio. La critica principale verte sull’incapacità della riforma di ridurre i tempi d’attesa dei processi civili e amministrativi, lasciando intatta la lentezza che affligge i cittadini.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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