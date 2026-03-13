Cosmopol la protesta della Cgil porta i primi risultati | apertura dell’azienda

La Filcams CGIL Avellino – Benevento annuncia che Cosmopol ha deciso di aprire nuovamente l’azienda dopo le proteste dei lavoratori. La decisione è arrivata in seguito alle iniziative di mobilitazione promosse dalla sigla sindacale. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha deciso di riprendere l’attività lavorativa. La notizia è stata diffusa attraverso una nota della rappresentanza sindacale.

Tempo di lettura: 2 minuti La nota della Filcams CGIL Avellino – Benevento: “ Nelle ultime settimane si è registrato un fatto che, nei rapporti con Cosmopol, non si era praticamente mai visto: un’apertura reale dell’azienda al confronto, alla trasparenza e alla possibilità di costruire accordi migliorativi per le lavoratrici e i lavoratori. Durante l’incontro del 10 marzo, l’azienda ha fornito chiarimenti su questioni che la Filcams CGIL solleva da tempo con determinazione: – lo stato dei lavori del nuovo plesso aziendale, finalmente sbloccati dopo mesi di incertezze; – le criticità del parco auto, che saranno oggetto di screening e aggiornamento; – la gestione delle ferie residue, per cui l’azienda si è detta disponibile a condividere un piano di smaltimento concordato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cosmopol, la protesta della Cgil porta i primi risultati: apertura dell’azienda Articoli correlati Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'aziendaIn merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino, così come ripresa da alcune testate giornalistiche, Cosmopol... Cosmopol, i chiarimenti dell’azienda dopo il tavolo in PrefetturaTempo di lettura: 3 minutiLa nota stampa della società Cosmopol dopo le Notizie diffuse dalla FILCAMS CGIL di Avellino in merito ai lavoratori (... Tutto quello che riguarda Cosmopol la protesta della Cgil porta i... Discussioni sull' argomento Avellino, lavoratori Cosmopol dal Prefetto: La sicurezza è la base di tutto; COSMOPOL, LA VIGILANZA CHE PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO; Sicurezza privata, esplode la vertenza in Irpinia: lavoratori esposti ogni giorno a rischi; Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'azienda. Cosmopol, la nota dopo il presidio davanti alla PrefetturaIn merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino così come ripresa da alcune testate giornalistiche locali, Cosmopol S.p.A. chiarisce quanto segue: 1. L’istanza ... irpinianews.it Cosmopol Spa cerca un Payroll Specialist – Addetto/a Paghe e Contributi a Avellino. Gestione paghe, contributi e pratiche amministrative. Candidati subito - facebook.com facebook