Un prato di quattro ettari a San Piero a Grado è stato trasformato in un enorme simbolo di Pi Greco, tracciato da un robot tagliaerba di ultima generazione. L’installazione, realizzata dall’Università di Pisa, si può vedere anche da satellite, diventando un omaggio visibile a distanza. L’evento si è svolto il 13 marzo 2026 in occasione del Pi day.

San Piero a Grado (Pisa), 13 marzo 2026 – Un gigantesco simbolo Pi Greco tracciato da un robot tagliaerba di ultima generazione su un prato di quattro ettari a San Piero a Grado è l'omaggio scelto dall'Università di Pisa per il Pi day. Grazie alle sue dimensioni, spiega l'Ateneo in una nota, la scritta è visibile dall'alto, persino da aereo o satellite. L'effetto è sorprendente: una grande superficie verde si trasforma in un segno matematico immediatamente riconoscibile, capace di unire rigore scientifico e forza visiva. Come funziona il robot guidato dai satelliti.. Protagonista dell'iniziativa è un robot impiegato nelle attività di ricerca... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così un prato gigantesco diventa simbolo matematico: l’omaggio al “Pi greco” disegnato dai robot si vede anche dal satellite

Articoli correlati

Alatri, Presentazione del libro "Chiamatemi PI GRECO"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Nasce a Perugia il “Festival del Pi Greco e della Matematica”Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto,...

Una raccolta di contenuti su Così un prato gigantesco diventa...

Temi più discussi: Sabato e domenica torna il Festival Internazionale degli Aquiloni; Prato, Chiara Valerio racconta il libro Memorie di Adriano al Garibaldi Milleventi; Prato, alta tensione: la prefetta dice sì al corteo di sabato pro remigrazione; Frasi per la festa delle donne: tutte le citazioni per una dedica da ricordare.

Un gigantesco «Pi greco» visibile dallo spazio: così l'Università di Pisa celebra il «pi day» del 14 marzo (dal 3/14 al compleanno di Einstein)Il disegno nell'erba è stato tracciato da un robot di ultima generazione sul prato di San Piero a Grado a Marina di Pisa ... corrierefiorentino.corriere.it

Un gigantesco Pi Greco fatto da un robot: l'omaggio di UniPiPer il Pi Day, l’Università di Pisa ha scelto un omaggio originale e spettacolare: un gigantesco simbolo Pi Greco tracciato da un robot tagliaerba di ... gonews.it

È morto così ⤵️ - facebook.com facebook

Moratti: "Inter, il derby non si gioca così. Bastoni Ha sbagliato, ma i dirigenti della Juve..." x.com