Così gli hacktivisti filorussi tentano di sostenere l’Iran nel cyberspazio

Gli hacktivisti filorussi stanno portando avanti attacchi informatici per sostenere l’Iran nel cyberspazio. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si svolge anche attraverso operazioni digitali e azioni di hacking. Questi gruppi cercano di influenzare le reti e le infrastrutture online coinvolte nel conflitto. Le attività includono attacchi di tipo cyber e azioni di sabotaggio digitale.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si combatte anche nel cyberspazio. Tra i gruppi che negli ultimi giorni hanno cercato di inserirsi nel conflitto figura il collettivo filorusso NoName057(16), già noto per le sue attività di hacktivismo politico a sostegno della linea geopolitica del Cremlino. Secondo diverse società di cybersicurezza, il gruppo avrebbe rivendicato una serie di attacchi informatici contro obiettivi israeliani, tra cui aziende della difesa e infrastrutture legate alla gestione delle risorse idriche. Le rivendicazioni parlano anche di presunti accessi ai sistemi di controllo industriale, ma al momento non esistono verifiche indipendenti che confermino il successo di queste operazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così gli hacktivisti filorussi tentano di sostenere l’Iran nel cyberspazio Articoli correlati Iran, che guerra sarà? Non solo mare, terra e cielo: il conflitto passa anche da economia e cyberspazioIl primo missile lanciato contro l’Iran è partito dalla Marina degli Stati Uniti. Leggi anche: Sex influncer, virtual girlfriend, stupri nel cyberspazio. Sesso e intimità nell’epoca dell’IA nel libro “Amanti sintetici”: “Soluzioni tecnologiche di un’economia della solitudine”