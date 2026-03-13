Così Bonfiglio ha raccontato l' omicidio dell' ex compagna | Sono entrato dalla finestra l' ho colpita ma credevo fosse ancora viva

Santino Bonfiglio ha descritto come è entrato dalla finestra e ha colpito l'ex compagna, credendola ancora viva al momento dell'aggressione. L'omicidio, avvenuto con premeditazione e motivato dalla gelosia, è il reato più grave contestato a lui. La vicenda si è svolta in un contesto di violenza domestica, con dettagli che sono stati riferiti nel corso dell'indagine.

La versione dell'uomo nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato fermo e misura cautelare. Avrebbe agito con premeditazione e per futili motivi. Ma il 67enne smentisce i precedenti maltrattamenti e racconta: "Sono stato picchiato" Il femminicidio con premeditazione e per futili motivi, dettati dalla gelosia, è il reato più grave contestato a Santino Bonfiglio. L'accusa è quella di aver ucciso l'ex compagna Daniela Zinnanti lo scorso 9 marzo con decine di coltellate. Ma l'uomo, ex autista, dovrà rispondere anche di porto d'armi illegali ed evasione dai domiciliari. Si evince questo dalle nove pagine dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari Alessia Smedile stamane ha convalidato il fermo e la custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura.

Era ai domiciliari per violenze sull'ex compagna ma senza braccialetto elettronico perché non disponibile. Così Santino Bonfiglio avrebbe violato la misura cautelare uccidendo a coltellate la 50enne Daniela Zinnanti nella sua casa a Messina. Un femminicidio