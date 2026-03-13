Santino Bonfiglio ha spiegato di essere entrato dalla finestra e di aver colpito l'ex compagna, credendo fosse ancora viva. L’omicidio a suo carico è qualificato come femminicidio con premeditazione e motivi futili, legati alla gelosia. La vicenda riguarda un episodio di violenza estrema che ha portato all’arresto di Bonfiglio, accusato di aver ucciso la donna.

La versione dell'uomo nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato fermo e misura cautelare. Avrebbe agito con premeditazione e per futili motivi. Ma il 67enne smentisce i precedenti maltrattamenti e racconta: "Sono stato picchiato" Il femminicidio con premeditazione e per futili motivi, dettati dalla gelosia, è il reato più grave contestato a Santino Bonfiglio. L'accusa è quella di aver ucciso l'ex compagna Daniela Zinnanti lo scorso 9 marzo con decine di coltellate. Ma l'uomo, ex autista, dovrà rispondere anche di porto d'armi illegali ed evasione dai domiciliari. Si evince questo dalle nove pagine dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari Alessia Smedile stamane ha convalidato il fermo e la custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

“Mentre lavoravo come commesso è entrato in negozio Paolo Calabresi, ho azzardato una proposta e lui mi ha dato una mail. E’ così che sono entrato a Le Iene”: parla Nicolò De DevitiisSulle pagine di Vanity Fair, l’inviato ripercorre la gavetta, l’incontro decisivo con Paolo Calabresi e l’ingresso a Le Iene Quando lavorava come...

Una raccolta di contenuti su Così Bonfiglio

Discussioni sull' argomento Così Bonfiglio ha raccontato l'omicidio dell'ex compagna: Sono entrato dalla finestra, l'ho colpita ma credevo fosse ancora viva; VIDEO | Femminicidio Zinnanti, Bonfiglio ripreso dalle telecamere subito dopo il delitto; A Messina un altro femminicidio annunciato, senza risorse le misure per difendere le donne non funzionano; Il femminicida Bonfiglio resta in carcere. Il gip: Volontà di prevaricazione, controllo, possesso e dominio.

Così Bonfiglio ha raccontato l'omicidio dell'ex compagna: "Sono entrato dalla finestra, l'ho colpita ma credevo fosse ancora viva" https://cityne.ws/6y2Xi - facebook.com facebook

A febbraio 2026 Daniela Zinnati era finita in ospedale con sette costole fratturate e aveva deciso di denunciare per l’ennesima volta il suo ex Santino Bonfiglio che per questo era finito agli arresti domiciliari. Per lui, recidivo, era scattato anche l’obbligo di indos x.com