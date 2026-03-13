Cos' è un inning? E il dugout e il Bullpen? Il dizionario del baseball

Con l’Italia qualificata ai quarti di finale del World Classic, molti appassionati si sono avvicinati al baseball e alle sue regole. In questo contesto, si approfondiscono termini come inning, dugout e bullpen, componenti fondamentali del gioco. Questi concetti vengono spiegati in modo chiaro, per aiutare chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina a comprendere meglio le dinamiche di una partita.

Vi diranno che è lento e noioso, ma non fidatevi: basta solo conoscerlo, impararne la grammatica, afferrarne anche i silenzi. Mai come adesso, di fronte alle imprese della nazionale al World Classic, sempre più gente inizia a incuriosirsi al gioco del baseball. È lo sport preferito da romanzieri e registi perché vive nello spazio e nella memoria, si nutre di attese che servono a preparare esplosioni improvvise. Per tifare gli azzurri prima dei quarti di finale di sabato contro Portorico, meglio conoscere queste parole-chiave. Il terreno di gioco si chiama così, e già questo basterebbe: non si entra in un campo, ma in una preziosa gioielleria sentimentale.

