Cos’è successo nel tredicesimo giorno di guerra

Nel tredicesimo giorno di guerra, oltre al primo messaggio della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, si è verificato un attacco a una posizione militare. Le autorità hanno confermato l'intervento delle forze armate in risposta, mentre si registrano numerosi scontri tra le fazioni coinvolte. La situazione sul campo rimane tesa, con continue operazioni militari nelle aree interessate dal conflitto.

Oltre al primo messaggio della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, c'è stato un attacco a una base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno Il tredicesimo giorno di guerra in Medio Oriente è cominciato con la notizia dell’attacco avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì contro la base militare italiana di Erbil, mentre nel pomeriggio è arrivato il primo messaggio della nuova Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei, con un comunicato letto dalla televisione nazionale iraniana. Il Post segue tutti gli aggiornamenti, minuto per minuto, in questo liveblog. Nel messaggio ha mantenuto un tono aggressivo, ha detto che lo stretto di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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