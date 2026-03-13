Il caso dei “dossier” del presidente della Liguria riguarda accuse rivolte a Marco Bucci e al suo portavoce, che sarebbero stati coinvolti in pressioni sull’editore del Secolo XIX. Le indagini si concentrano su eventuali tentativi di influenzare la linea editoriale del quotidiano attraverso l’utilizzo di documenti o dossier. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e dei media locali.

Marco Bucci e il suo portavoce sono stati accusati di fare pressioni sull'editore del giornale per condizionare la linea editoriale Sarà la procura di Genova a ricostruire il caso dei presunti "dossier" organizzati dal presidente della Liguria Marco Bucci e dai suoi collaboratori per fare pressioni su Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, il principale quotidiano ligure. Brambilla ha querelato per diffamazione Federico Casabella, portavoce di Bucci, che a sua volta ha querelato Brambilla dopo giorni di accuse e contro-accuse che hanno trasformato un conflitto rimasto in sordina per un anno in un caso politico.

© Ilpost.it - Cos’è questo caso dei “dossier” del presidente della Liguria contro il Secolo XIX

Genova, il caso dei presunti dossier sui giornalisti del Secolo XIX: Bucci e il suo staff nel mirino della ProcuraA Genova la Procura apre un fascicolo dopo l'esposto del direttore del Secolo XIX su presunti report redatti dallo staff del presidente della Regione...

Caso Secolo XIX, il direttore: "Dossier inviati all'editore, Bucci ha mentito"Non si placano le polemiche sul caso del presunto dossieraggio da parte dello staff del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nei confronti...

