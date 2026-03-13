Il massaggio beauty shiatsu è una tecnica che mira a riequilibrare l’energia attraverso pressioni e movimenti mirati sul corpo. Viene praticato da operatori specializzati e si concentra su punti specifici per favorire il rilassamento e il benessere. A differenza di altri massaggi, non si limita a modellare o alleviare dolori, ma si focalizza sul riequilibrio energetico generale.

Ci sono massaggi liftanti, rimodellanti, drenanti o decontratturanti, che si occupano di modellare viso e corpo, o di dare sollievo quando c’è dolore. Ci sono poi i massaggi rilassanti, che aiutano a ridurre lo stress. Ma in tutti questi casi si tratta di massaggi che coinvolgono un qualunque tipo di manipolazione. Invece il massaggio shiatsu viso nasce da una tradizione orientale che considera il corpo come un sistema energetico in continuo movimento. E non usa manipolazione, ma la pressione delle dita. Secondo questa visione, il benessere della pelle e dei lineamenti non dipende solo da trattamenti estetici esterni, ma anche dall’equilibrio dell’energia vitale che attraversa l’organismo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos’è il massaggio beauty shiatsu che riequilibra l’energia e fa rilassare?

