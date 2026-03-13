Cos’è il carpooling e perché in alcuni Paesi stanno comparendo nuovi segnali stradali
Negli ultimi mesi, automobilisti di diversi Paesi hanno osservato un nuovo simbolo stradale che rappresenta un rombo bianco, comparso sia sulla carreggiata che sui cartelli. Questa novità riguarda il carpooling e sembra essere legata a iniziative di regolamentazione o promozione di questa forma di viaggio condiviso, anche se ancora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla sua funzione o sul significato preciso di questo simbolo.
Negli ultimi mesi molti automobilisti hanno notato un nuovo simbolo comparire su alcune strade: un rombo bianco disegnato sulla carreggiata o sui cartelli. Non è un semplice segnale grafico, ma l’indicazione di corsie dedicate al carpooling, cioè alla condivisione dell’auto tra più persone che viaggiano insieme. Questo sistema, già diffuso negli Stati Uniti e in Canada, sta iniziando a comparire anche in diversi Paesi europei con l’obiettivo di ridurre il numero di veicoli in circolazione e rendere il traffico più efficiente. Cos’è il carpooling. Il carpooling è una pratica molto semplice: più persone condividono lo stesso veicolo per compiere un tragitto simile, ad esempio per andare al lavoro o a scuola, dividendo spese e viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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