Negli ultimi mesi, automobilisti di diversi Paesi hanno osservato un nuovo simbolo stradale che rappresenta un rombo bianco, comparso sia sulla carreggiata che sui cartelli. Questa novità riguarda il carpooling e sembra essere legata a iniziative di regolamentazione o promozione di questa forma di viaggio condiviso, anche se ancora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla sua funzione o sul significato preciso di questo simbolo.

Negli ultimi mesi molti automobilisti hanno notato un nuovo simbolo comparire su alcune strade: un rombo bianco disegnato sulla carreggiata o sui cartelli. Non è un semplice segnale grafico, ma l’indicazione di corsie dedicate al carpooling, cioè alla condivisione dell’auto tra più persone che viaggiano insieme. Questo sistema, già diffuso negli Stati Uniti e in Canada, sta iniziando a comparire anche in diversi Paesi europei con l’obiettivo di ridurre il numero di veicoli in circolazione e rendere il traffico più efficiente. Cos’è il carpooling. Il carpooling è una pratica molto semplice: più persone condividono lo stesso veicolo per compiere un tragitto simile, ad esempio per andare al lavoro o a scuola, dividendo spese e viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il carpooling e perché in alcuni Paesi stanno comparendo nuovi segnali stradali

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