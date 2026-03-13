Cos’è il cabbagecore? Perché il cavolo imperfetto è il nuovo simbolo di stile e sostenibilità e il web è impazzito

Il cavolo conquista la scena: da semplice contorno a icona culturale, il cosiddetto “cabbagecore” è il simbolo della rivincita degli ortaggi imperfetti. Carote storte, peperoni variopinti e cetrioli troppo corti hanno trovato finalmente il loro spazio tra supermercati, chef e influencer, trasformando la lotta contro lo spreco alimentare in una vera tendenza globale. Non si tratta solo di estetica: la filosofia wabi-sabi e l’attenzione alla sostenibilità hanno reso il “non perfetto” desiderabile e persino fashion. Ma da dove nasce davvero questo fenomeno e perché il cavolo, un tempo trascurato, è diventato protagonista? La rivoluzione degli ortaggi brutti è iniziata con le patate, prima a dover rispettare canoni estetici rigidi per facilitare la vendita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

