Cosa sono le Idi di Marzo? Il significato di questa data importante

Le Idi di Marzo sono una data dell’antico calendario romano, corrispondente al 15 marzo. Questo giorno prende il nome dal sistema di misurazione del tempo usato nell’antica Roma, dove le idi segnavano il mezzo mese. La data è conosciuta anche perché in passato si verificavano eventi storici rilevanti in quel periodo. Oggi, l’espressione viene spesso ricordata per riferirsi a momenti simbolici o eventi importanti.

Quante volte avete sentito usare questa espressione e vi siete chiesti ‘Cosa sono le Idi di marzo?’ Le idi di marzo sono una data importante dell’ antico calendario romano. La data è diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l’uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 marzo del 44 a.C. In generale, il termine “Idi” veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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