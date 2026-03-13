Cosa fare a Milano nel weekend del 14 e 15 marzo | eventi fiere e primi profumi di primavera

A Milano nel weekend del 14 e 15 marzo si tengono diversi eventi, fiere e iniziative dedicate alla primavera. La città si anima con mercati, esposizioni e appuntamenti culturali che coinvolgono cittadini e visitatori. Gli appuntamenti spaziano tra mostre, manifestazioni e proposte gastronomiche, offrendo diverse possibilità di intrattenimento e scoperta per chi si trova in zona.

Cosa fare a Milano questo weekend? Il secondo fine settimana di marzo porta a Milano un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, gastronomia e iniziative all’aria aperta: s abato 14 e domenica 15 marzo 2026 la città si anima con eventi che invitano a uscire, scoprire nuovi luoghi e vivere atmosfere diverse tra musei, mercatini e spazi urbani. Due giorni da vivere anche con l’arrivo dei primi segnali di primavera. LEGGI ANCHE: Fondazione ICA Milano, tre mostre tra memoria, cicli e scultura Cosa fare a Milano nel weekend? La vista del Braciere Olimpico da Torre Branca. Tra le esperienze più suggestive del weekend c’è la possibilità di osservare dall’alto uno dei simboli delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Dieci eventi speciali nel weekend del 13, 14 e 15 marzo: ecco cosa fare a Milano e in LombardiaRiferimenti musicali a Milano città, dal jazz al pop e Renato Zero in concerto a Mantova. Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdereMilano, 8 gennaio 2026 – Il nuovo anno apre con un’agenda fitta di eventi in Lombardia, tra concerti di grandi nomi, sagre tradizionali, mercati... Altri aggiornamenti su Cosa fare Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 13 al 15 marzo; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 6 all'8 marzo e per la festa della donna: tutti gli eventi; 8 marzo, cosa fare a Milano per la Giornata della Donna: gli eventi; Cosa fare a Milano a marzo: eventi per le Paralimpiadi, concerti e mercatini. Weekend del 14 e 15 marzo a Milano, cosa fare? San Patrizio, concerti, fiere, ultimi giorni del Braciere OlimpicoNon solo: poco fuori Milano spuntano le prime feste di primavera, come l'attesa Fiera di San Giuseppe di Cernusco sul Naviglio. Infine, è l'ultimo weekend utile per ammirare il Braciere Olimpico, il ... mentelocale.it Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 6 all'8 marzo e per la festa della donna: tutti gli eventiLa serata di musica elettronica di Le Cannibale, la degustazione di vini da Eataly, il clubbing alla Fabbrica del Vapore e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Arrivi ad un punto in cui é chiaro cosa fare lontano dalle ombre dei tentennamenti e sai che #quelloCheStaiPer lasciare andare costa fatica, tanta fatica.. Tuttavia la leggerezza che ne scaturirà, che ti vibrerà dentro, ti ricompenserà di tutto! ..e tornerà la primave x.com Buona sera bella gente io e mio marito abbiamo in programma una settimana di vacanza in Portogallo, avete qualche suggerimento su cosa fare, dove andare e cosa assolutamente non perdere Grazie! - facebook.com facebook