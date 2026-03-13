Cosa c’è dietro la legge etnica della Cina

Durante la recente sessione dell’Assemblea Nazionale Popolare e della Conferenza Consultiva Politica, i delegati cinesi hanno approvato la Legge di Promozione dell’Unità e del Progresso Etnico. La normativa era stata già approvata dal Partito Comunista e mira a regolamentare le questioni legate alle diverse etnie presenti nel paese. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Pechino ha una nuova legge. Durante la riunione dell'Assemblea Nazionale Popolare e la Conferenza Consultiva Politica cinese, i delegati hanno approvato la Legge di Promozione dell'Unità e del Progresso Etnico, che era stata previamente accettata dal Partito Comunista. Con l'obiettivo di promuovere l'integrazione tra i più 56 gruppi etnici riconosciuti nel Paese, e spingere verso la modernizzazione attraverso una maggior unità, la normativa di fatto favorisce l'etnia cinese han. Uno statuto che ha un grande significato storico, secondo le parole di Dai Junfeng, membro del Comitato di affari etnici e religioso della Conferenza Consultiva.