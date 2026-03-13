Un malware chiamato Coruna sta colpendo utenti Apple, sfruttando vulnerabilità di iPhone obsoleti. Con un semplice clic su una pagina web infetta, il malware riesce a sottrarre dati sensibili da dispositivi vulnerabili. La minaccia riguarda milioni di utenti e si concentra sull’utilizzo di tecniche di hacking mirate a dispositivi non aggiornati. La diffusione del malware ha portato a numerosi tentativi di furto di informazioni.

Un malware denominato Coruna sta minacciando la sicurezza digitale di milioni di utenti Apple, capace di rubare dati sensibili con un semplice clic su una pagina web contaminata. La minaccia prende di mira dispositivi iOS dalle versioni 13.0 del settembre 2019 fino alla 17.2.1 di dicembre 2023, sfruttando una complessa catena di vulnerabilità software. L’analisi condotta dal Google Threat Intelligence Group ha rivelato che questo attacco non è un evento isolato ma il risultato di strumenti sofisticati, probabilmente nati in contesti di spionaggio statale per poi finire nelle mani di gruppi criminali internazionali. Per l’utente medio italiano, questo significa che la sicurezza del proprio smartphone dipende interamente dalla tempestività degli aggiornamenti e da comportamenti di navigazione cauti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coruna: 23 exploit rubano dati su iPhone obsoleti

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