Corruzione a Marcianise | fondi per vacanze e partite

Un funzionario del Centro di Accoglienza e Frontiera di Marcianise è coinvolto in un’indagine che riguarda uno scambio illecito di denaro pubblico e favori personali. L’indagine mette in luce come siano stati utilizzati fondi pubblici per vacanze e partite, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali altre persone o movimenti specifici. La vicenda si riferisce a pratiche illecite all’interno della struttura.

Un funzionario del Centro di Accoglienza e Frontiera (CAF) di Marcianise è al centro di un’inchiesta che svela uno scambio illecito tra denaro pubblico e favori personali. L’accusa riguarda la vendita della propria posizione istituzionale in cambio di una cena, ma i dettagli emergenti dipingono un quadro più ampio di spreco delle risorse statali. Le indagini hanno messo in luce come i fondi destinati all’accoglienza siano stati deviati per finanziare vacanze a Tenerife, biglietti per le partite del Napoli e altri lussi personali. Il caso non si limita a un singolo atto di corruzione, ma rivela una rete di privilegi dove il compagno del direttore avrebbe ottenuto un impiego ingiustificato all’interno dello stesso CAF. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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