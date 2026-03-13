Corriere dello Sport – il piano per il nuovo portiere

L’Inter sta pianificando le mosse per la prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione di portiere. Il Corriere dello Sport ha pubblicato un piano dettagliato riguardo le esigenze della squadra in vista dell’estate. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa, concentrandosi su un nuovo portiere che possa garantire maggiore stabilità tra i pali.

2026-03-12 09:37:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: MILANO – Tante cose dovrà fare l’Inter in estate, alcune più importanti di altre. Una delle questioni da affrontare con maggiore urgenza, ad esempio, riguarda il futuro della porta. Nella prossima sessione di mercato i nerazzurri si ritroveranno, infatti, a dover individuare un titolare a cui affidare la responsabilità. Sommer dopo tre stagioni è destinato a lasciare spazio a un nuovo portiere. Ormai in scadenza di contratto, l’ex Bayern Monaco sembra proiettato al ritorno in Svizzera, ma rimane anche in attesa di capire se da altri campionati arriveranno offerte. Inter, Sommer ai saluti e Martinez non convince. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il piano per il nuovo portiere Articoli correlati Prima pagina Corriere dello Sport: “Il nodo del portiere: il Milan si lancia su Hugo Souza”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 dicembre 2025. Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan fa i conti, il piano scudetto di Allegri”L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del Milan di Allegri, evidenziando il suo piano per lo scudetto. BOMBA! FONTE BRASILIANA RIVELA! L'EREDE DI MAIGNAN È LUI - IL PIANO PER IL 2026 Contenuti utili per approfondire Corriere dello Sport il piano per il... Temi più discussi: Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Ferguson si opera in Inghilterra: stagione finita e attacco della Roma senza tregua; Spalletti e la Juve, il rinnovo è sempre più vicino ma il tecnico pretende una cosa; L’Italia chiamò! Solo venerdì 20 marzo la bandiera tricolore in regalo con il Corriere dello Sport-Stadio. Monza-Palermo, le probabili formazioni secondo il Corriere dello SportMonza-Palermo, le probabili formazioni del Corriere dello Sport: rientrano Ravanelli e Azzi nei brianzoli, Magnani favorito su Peda nella difesa rosanero. ilovepalermocalcio.com Corriere dello Sport: Kean verrà valutato giorno per giorno. Resta in dubbio per CremonaFirenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comCosì alla rifinitura hanno partecipato ... msn.com