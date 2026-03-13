Lo Sporting Scandiano ha vinto la semifinale di Coppa Italia di Promozione memorial

Tutto vero: dopo soli due anni lo Sporting Scandiano ritorna in finale (sarà l’8 aprile contro il Vis Novafeltria, campo neutro) di Coppa Italia di Promozione memorial "Maurizio Minetti", e lo fa dopo un 2-1 in semifinale sul campo della Castellana Fontana; decisivi i gol di Corbelli e Duci. Uno Sporting "bello di notte" in coppa. I rossoblù, infatti, il 20 marzo del 2024 trionfarono in finale per 2-0 sul Bakia Cesenatico, alzando al cielo di Zola Predosa il trofeo, che portò al salto di categoria (disputando, così, l’Eccellenza nel 2024-25). Due anni fa, quando vinse la coppa, arrivò al 7° posto in campionato. Poi, appunto, il salto di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa Promozione, lo Sporting esulta. Vince in semifinale e sogna il trofeo

Articoli correlati

Leggi anche: Goleada dello Sporting. Vola in semifinale di Coppa

Lo Sporting esulta. Decidono Giorgi e Duci Bagnolese in ginocchioSPORTING SCANDIANO 2BAGNOLESE 0 SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Saetti Baraldi, Muratori, Duci, Pederzoli, R.

Aggiornamenti e notizie su Coppa Promozione

Temi più discussi: Coppa Promozione | Semifinale - Andata | Academy Ladispoli - Lvpa Frascati 1-2; Coppa Italia Promozione: Bonorva in finale, eliminato l'Alghero - L'Unione Sarda.it; Promozione / Coppa Italia, all'Aurora Treia basta un gol per volare in finale: 0-1 all'Azzurra Colli; Coppa Italia Promozione, il primo atto delle finali va a Rosetana e San Vito.

Calcio dilettanti: mercoledì di Coppa per tre reggiane. Scandiano insegue la finalissima. Ma deve battere Castellana FontanaIn Seconda categoria, l’Atletic Progetto Montagna sfida nei quarti il San Paolo. Original in casa dei Samurai. sport.quotidiano.net

Goleada dello Sporting. Vola in semifinale di CoppaIn Prima categoria, sempre parlando di Coppa, strappa un pass per le semifinali il Guastalla, unica reggiana in corsa, che ha battuto per 1-0 il Polinago con gol di Bo. Verranno sorteggiate ... ilrestodelcarlino.it

#Agrotoday Il Faiano batte per 2 a 1 il Real San Martino valle Caudina e vola in finale di Coppa Italia, Promozione Campania. Servizio a cura di Annalisa Capaldo e Marco Mattiello Parte 4 - facebook.com facebook