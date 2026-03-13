Sabato 14 marzo si svolge a Brugherio, presso la palestra Big Walls, la prima tappa della nuova stagione di Coppa Italia Speed. La competizione coinvolge atleti di diverse categorie che si sfidano in prove di velocità sulle pareti di arrampicata. L’evento rappresenta l’inizio ufficiale di questa edizione del torneo nazionale.

La Coppa Italia Speed riparte sabato 14 marzo con la prima tappa a Brugherio, presso la palestra Big Walls. Il programma prevede qualifiche e finali per le categorie Under e Senior, trasmesse in diretta su TV. Si tratta di un appuntamento che segna il ritorno della disciplina più rapida dell’arrampicata sportiva nel calendario nazionale. Il formato gara si svolge su una parete standardizzata di 15 metri, dove gli atleti devono scalare nel minor tempo possibile in duelli testa a testa. L’evento sarà aperto al pubblico gratuitamente, offrendo la possibilità di vivere da vicino l’intensità delle sfide. La trasmissione streaming garantirà la copertura anche non può essere presente fisicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia Speed: sabato a Brugherio, il via alla stagione

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