Coppa Italia Messina Futsal sorteggiato con il Formia nella semifinale della Final Four

Il Messina Futsal affronterà il Formia nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, in programma a Jesi sabato 21 marzo. La composizione delle due squadre è stata stabilita tramite il sorteggio, che ha deciso le coppie per questa fase della competizione. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo, con le squadre pronte a scendere in campo per avanzare alla finale.

La partita contro la squadra laziale è in programma sabato 21 marzo al “PalaTriccoli” di Jesi, in provincia di Ancona, è sarà preceduta dal match Orange Futsal Asti-Russi Il Messina Futsal sfiderà, sabato 21 marzo, il Formia nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, in programma a Jesi. Nello splendido scenario della Mole Vanvitelliana di Ancona, sono stati sorteggiati i tabelloni di tutte le manifestazioni maschili 2026 di calcio a 5. La partita contro la squadra laziale inizierà alle ore 20.00 al “PalaTriccoli”, preceduta dal match Orange Futsal Asti-Russi. Le vincenti si sfideranno poi domenica 22 (ore 20) nell’atto conclusivo, che metterà in palio il prestigioso trofeo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Il Messina Futsal batte il Mazara 2020 e vola alla Final Four di Coppa ItaliaLa squadra giallorossa si è imposta per 3-1 nella finale del girone D della Serie A2 di calcio a 5, assicurandosi, così, la prestigiosa...

Tennistavolo, Top Spin Messina contro la Bagnolese nella Final Four di Coppa ItaliaIl 2026 della Top Spin Messina WatchesTogether si aprirà con un grande appuntamento.

Aggiornamenti e notizie su Coppa Italia

Temi più discussi: Serie A2, Coppa Italia: l’Orange Futsal raggiunge Russi, Formia e Messina in Final Four; Il Messina Futsal batte il Mazara 2020 e vola alla Final Four di Coppa Italia; Messina Futsal-Mazara 3-1, Cronaca Finale Coppa Italia A2; Coppa Italia, il Futsal Mazara a Messina per l’accesso alle fasi nazionali.

Final Four di Coppa Italia, Messina Futsal sorteggiato contro il FormiaNello splendido scenario della Mole Vanvitelliana di Ancona sono stati sorteggiati i tabelloni di tutte le Coppe Italia maschili 2026 di calcio a 5. Nella corsa alla coccarda tricolore di Serie A2, in ... messinasportiva.it

Serie A2, Coppa Italia: l’Orange Futsal raggiunge Russi, Formia e Messina in Final FourSarà una Final Four da big in Serie A2. Russi e Formia possono sognare il double, così come l’Orange Futsal, che nel posticipo stende 8-3 il Futsal Cornedo e completa il lotto delle finaliste, insieme ... divisionecalcioa5.it

Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nella semifinale di andata #SkySport #RomaInter x.com

Roma e Inter pareggiano nella semifinale d'andata di Coppa Italia La cronaca del match nel primo commento - facebook.com facebook