Contro la Recanatese pronti a dare il meglio

Il team si prepara a sfidare la Recanatese con la determinazione di offrire il massimo. Durante la partita contro l’Ostiamare, il portiere del Castelfidardo, Gabriele Petrucci, ha mostrato ottime parate, contribuendo a ridurre il divario nel punteggio della sua squadra. La sfida si è giocata sul campo dell’Ostiamare, con il portiere che è stato uno dei protagonisti.

Sul campo dell'Ostiamare è stato uno dei migliori. Il portiere del Castelfidardo Gabriele Petrucci ha reso meno pesante il passivo per la formazione biancoverde. Nel primo tempo ha stoppato le offensive della formazione romana respingendo anche un calcio di rigore nel finale a Spinosa. Anche nella ripresa si è fatto notare con un paio di parate. Ora vorrà ripetersi dopodomani, nel derby della Val Musone, contro la Recanatese, dove in palio ci sono punti salvezza fondamentali. Fra due giorni torna il campionato dopo la sosta della scorsa settimana. "Domenica ci aspetta una partita tosta contro una squadra molta solida e con elementi di valore - fa sapere Petrucci, classe 2005 -.