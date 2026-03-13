Continassa Juve | Vlahovic e Milik si sono allenati in gruppo cosa filtra verso l’Udinese

Vlahovic e Milik hanno partecipato all’allenamento di gruppo alla Continassa, segnando un passo importante in vista della prossima partita. La squadra si prepara senza infortuni recenti e con alcuni giocatori diffidati, mentre le ultime notizie arrivano direttamente dal centro sportivo. La formazione bianconera si concentra sugli ultimi dettagli prima della sfida contro l’Udinese.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vlahovic e Milik si sono alleanti in gruppo. Tuttavia il centravanti serbo non sarà convocato da Luciano Spalletti per la sfida di domani contro l’ Udinese: l’obiettivo è concedergli ancora un po’ di tempo per tornare al 100% ed essere così impiegato. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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