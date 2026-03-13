Conte | visite a Chigi inutili serve chiarezza su Israele

Giuseppe Conte ha dichiarato che le visite ufficiali a Palazzo Chigi sono inutili e che è necessario fare chiarezza sulla situazione in Israele. Ha espresso questa opinione in modo diretto, sottolineando che non ci sono risultati tangibili provenienti da queste visite e chiedendo azioni concrete per affrontare la questione.

Giuseppe Conte ha lanciato un monito diretto al governo, sostenendo che le visite di facciata presso Palazzo Chigi non portano a risultati concreti. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiarito durante la sua apparizione televisiva che il vero scambio istituzionale deve avvenire all'interno delle aule parlamentari. La discussione verte su temi scottanti come la posizione italiana riguardo al conflitto in Medio Oriente e alle relazioni con il Venezuela. La critica si concentra sull'assenza di una copertura politica o militare esplicita verso Israele e sulle ambiguità riguardanti l'azione nel Sud America. Secondo quanto riportato, il presidente del partito ha già espresso queste posizioni anche alla premier Giorgia Meloni, sottolineando l'urgenza di chiarezza.