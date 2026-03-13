Conte e Tiago Gabriel | l’indizio che fa sperare i tifosi del Napoli

Il Napoli avrebbe mostrato interesse per Tiago Gabriel, un giocatore che potrebbe rappresentare una possibile opzione per la rosa. La notizia ha attirato l’attenzione dei tifosi, che vedono questa mossa come un segnale riguardo al futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la situazione continua a essere monitorata.

L’interesse del Napoli per Tiago Gabriel potrebbe nascondere un messaggio importante sul futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È quanto emerge dalle parole di Stefano Meo, giornalista di Salento in Linea, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio”. Un dettaglio che, letto tra le righe, potrebbe significare ben più di una semplice mossa di mercato estiva. Il giornalista salentino ha analizzato la situazione del Lecce in vista dello scontro con il Napoli, ma ha anche dedicato spazio alle questioni che più interessano i tifosi azzurri. E proprio sulla permanenza di Conte ha fatto una considerazione affascinante: “Se Tiago lo vuole Conte, questo può essere un indizio per la sua permanenza azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte e Tiago Gabriel: l’indizio che fa sperare i tifosi del Napoli Articoli correlati Leggi anche: Hellas Verona-Napoli, Conte si affida al suo pupillo: la statistica fa ben sperare i tifosi Il Napoli su Tiago Gabriel del LecceIl giornalista Valter De Maggio ha parlato dell’interessamento del Napoli per il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Tutti gli aggiornamenti su Tiago Gabriel Temi più discussi: Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli: le parole da Lecce confermano tutto; Corvino: Napoli su Tiago Gabriel, ecco la verità! È straordinario, farà parlare di sé; Corvino rivela: Tiago Gabriel al Napoli? Presto per dirlo, ma...; Lecce, Corvino: Il Napoli su Tiago Gabriel? Vi spiego. Conte resta: Tiago Gabriel e Gomes nomi caldi. Cessione eccellente a giugno?Antonio Conte, allenatore del Napoli, sta preparando al meglio la sfida di domani sabato quattordici marzo contro il Lecce. Intanto tiene sempre banco il calciomercato. Giovanni Manna, Direttore Sport ... msn.com Corvino: Tiago Gabriel? Era giusto non cederlo a gennaioPantaleo Corvino torna a parlare nella settimana di Napoli-Lecce. Dopo gli spunti dati nell’intervista al Mattino, a firma di Pino Taormina, il responsabile dell’area tecnica ha commentato le voci di ... calciolecce.it Il Corriere della Sera: per il prossimo anno il Napoli è sul centrocampista Joao Gomes e sul difensore Tiago Gabriel. Serviranno 60 milioni per riscattare Hojlund e Alisson Santos. - facebook.com facebook #TiagoGabriel #Juve Le ultime news x.com