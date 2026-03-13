Il Napoli si prepara a disputare dieci partite decisive per il suo cammino in Champions League, un percorso che coincide con il centenario della società. Questi incontri rappresentano il momento chiave per determinare il destino europeo della squadra. La squadra affronta le sfide con l’obiettivo di proseguire nel torneo, mentre il calendario si fa sempre più intenso.

Dieci partite per decidere il futuro europeo del Napoli. La squadra di Antonio Conte entra nella fase finale della stagione con un obiettivo chiaro: conquistare un posto nella prossima Champions League. Il calendario propone sei partite allo stadio Maradona e quattro trasferte. Un percorso che inizierà con la sfida contro il Lecce e si concluderà il 24 maggio a Fuorigrotta contro l’Udinese. Il traguardo ha un valore ancora più simbolico per il club, che si prepara a festeggiare il centenario della propria storia. Tornare nell’Europa che conta rappresenterebbe il modo migliore per celebrare l’anniversario. Il Napoli ha vissuto una stagione complessa, tra infortuni e cambiamenti tattici, ma nelle ultime settimane Conte sta recuperando diversi giocatori chiave. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte, dieci finali per la Champions e il centenario

Articoli correlati

Conte su Dazn: «Sul rigore la valutazione è particolare. Favorite? Una nostra avversaria ha disputato due finali di Champions»Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Leggi anche: Repubblica: Patto azzurro contro l’emergenza “Tredici finali per la Champions”

Contenuti utili per approfondire Conte dieci finali per la Champions e...

Temi più discussi: Dieci finali da giocare per il Napoli: Conte carica i suoi; Napoli, Conte può cambiare modulo? Tutte le opzioni con i recuperi di De Bruyne e Anguissa; La volata finale del Napoli per la Champions: un dato di Conte fa sorridere – Mattino; Napoli-Lecce, buone notizie per Conte: de Bruyne recuperato.

Napoli-Lecce, Juan Jesus verso il forfait: Conte ha scelto il sostituto! Dubbio in attacco(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Dieci finali da giocare tutte d'un fiato. E' così che Antonio Conte vede gli impegni della coda finale di campionato che decideranno le posizioni di ... tuttonapoli.net

Dieci finali da giocare per il Napoli: Conte carica i suoiCol Lecce possibile De Bruyne dal primo minuto ... msn.com

#Napoli- Giuseppe Conte alla Federico II per un confronto con gli studenti sul Referendum Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Manna esclusivo: "Progettiamo il futuro con Conte, McTominay ama Napoli. Var Troppe cose andate male" #napoli x.com