Conte a Sassari | gli studenti organizzano il dibattito sul

Lunedì 16 marzo, Giuseppe Conte sarà presente nell’Aula Magna dell’Università di Sassari per incontrare studenti e docenti. Durante l’evento, si svolgerà un dibattito aperto alla comunità universitaria, a cui parteciperanno anche gli studenti organizzatori dell’iniziativa. L’appuntamento è previsto nel pomeriggio e rappresenta un momento di confronto tra il politico e l’ateneo locale.

Giuseppe Conte si recherà lunedì 16 marzo nell’Aula Magna dell’Università di Sassari per un incontro con la comunità accademica. L’evento, intitolato Studenti a confronto sul Referendum, vedrà l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri rispondere alle domande della platea universitaria. L’iniziativa nasce direttamente dall’associazione dei dottorandi e sarà gestita interamente da studenti e ricercatori dell’ateneo sassarese. La partecipazione è aperta a studenti, studentesse, dottorandi e dottorande, richiedendo una registrazione preventiva tramite codice QR. Un dialogo dal basso tra giovani e istituzioni. Ciò che rende unico questo appuntamento non è solo la presenza di un ex capo del governo, ma la genesi dell’evento stesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte a Sassari: gli studenti organizzano il dibattito sul Articoli correlati Intelligenza artificiale, 5 giorni di dibattito con gli studenti al CeubDa domani al 6 febbraio il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro diventa punto di riferimento nazionale per il dibattito sull’intelligenza... Leggi anche: Liceo di Vicenza cancella un dibattito sulla Palestina: gli studenti lo faranno fuori da scuola Tutto quello che riguarda Conte a Sassari gli studenti... Temi più discussi: Giuseppe Conte arriva a Sassari per un incontro sul Referendum: come partecipare – Tutti i dettagli; A Sassari gli studenti dialogano con Giuseppe Conte sul referendum costituzionale; Referendum, Giuseppe Conte all’Università di Sassari; Canto Conte, il 13 marzo Ilaria Pilar Patassini porta in scena al Cineteatro Astra le canzoni del paroliere astigiano. Giuseppe Conte arriva a Sassari, gli studenti dell’Università lo attendonoL’ex premier Giuseppe Conte a Sassari per un incontro. Lunedì 16 marzo, alle ore 11, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari ospiterà un incontro d’eccezione tra il mondo della politica e ... sassarioggi.it Referendum, Giuseppe Conte all’Università di SassariLunedì 16 marzo alle 11 l'Aula Magna dell'Università di Sassari ospita alle 11 l'ex Premier Giuseppe Conte per discutere del referendum costituzionale sulla magistratura. unionesarda.it Tavolo sull'Iran, l’offerta della premier divide il Campo largo. Conte sbarra la strada. E Schlein: sentiamoci Il governo garantirà aggiornamenti «per le vie brevi» «Elly», «Giorgia...». Di tutte le telefonate che ieri ha fatto la premier questa era la più importante. - facebook.com facebook Tavolo sull'Iran, l’offerta della premier divide il Campo largo. Conte sbarra la strada. Ma Schlein: sentiamoci x.com