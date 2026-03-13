Il consiglio supremo di difesa ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e ha approvato l’utilizzo delle basi militari secondo gli accordi. Alla riunione hanno partecipato i ministri degli Esteri e della Difesa, tra cui Antonio Tajani e Guido Crosetto. La riunione ha suscitato grande preoccupazione tra i rappresentanti delle istituzioni e le forze armate coinvolte.

ROMA – L’Italia non ha partecipato e non parteciperà alla guerra in Iran. Ribadendo la ferma decisione comunicata al Parlamento dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tuttavia, per la guerra è stata espressa “grande preoccupazione” dal Consiglio Supremo di Difesa, visto “lo scenario di crisi che si è determinato a seguito dell’azione militare degli Stati Uniti e di Israele”. Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, era presente la premier, Giorgia Meloni. Lo si apprende dal Quirinale. All’ordine del giorno, la guerra in Iran e in Medio Oriente e l’analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Consiglio supremo di difesa: “L’Italia non è in guerra. Ok alle basi secondo gli accordi”. Ma grande preoccupazione

