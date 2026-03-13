Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi | a Rimini laboratorio di democrazia partecipata sui temi ambientali

Giovedì pomeriggio si è svolta nella sala del consiglio comunale di Rimini la seconda seduta del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi. Durante l'incontro, i partecipanti si sono confrontati su questioni legate all’ambiente e alla sostenibilità urbana, affrontando temi che riguardano direttamente la città. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nelle decisioni pubbliche su questioni ambientali.

Nella sala del consiglio comunale si è tenuta giovedì pomeriggio (12 marzo) la seconda seduta del consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, dedicata ai temi dell'ambiente e della sostenibilità urbana. I giovani consiglieri hanno aperto i lavori con il gioco "Rimini presente e futura": immagini storiche della città per capire come le scelte collettive trasformino il territorio nel tempo. Il cuore della seduta è stata la presentazione del progetto europeo Life Help: i ragazzi sono stati nominati responsabili del monitoraggio civico della riqualificazione del lungomare di San Giuliano, nell'ambito della strategia Atuss che pone mare e verde al centro della rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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