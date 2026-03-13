Il consiglio comunale dei ragazzi di Sondalo ha tenuto la sua prima seduta martedì 10 marzo 2026. In quella giornata si è insediato il nuovo organismo, che ora conta due sindaci al posto di uno. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del municipio, alla presenza dei membri del consiglio e delle autorità locali.

Martedì 10 marzo 2026 rimarrà una data speciale per Sondalo che ora ha non più uno, ovvero Ilaria Peraldini, ma due sindaci. La Sala Consiliare del Comune ha ospitato infatti la prima seduta ufficiale del Consiglio comunale dei ragazzi, nato dalla lista unica "Coloriamo il nostro futuro" composta da 13 studenti delle classi quarte e quinte della Scuola primaria "E. Bianchi" dell’Istituto Comprensivo "Grosio-Grosotto-Sondalo". Primo cittadino è stato eletto Edoardo Peruviani, sua vice Anna Della Bosca. Assessori Sophie Confortola, Giulian Dessi e Alessia Schivalocchi, mentre i consiglieri sono Francesco Besio, Caterina Campagnoli, Liam Capetti, Christopher Cossi, Rebecca Doddi, Federico Giacomelli, Giorgia Pedranzini ed Enea Tagliabue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consiglio comunale dei ragazzi, la prima

