Confermato il licenziamento della bidella pendolare

La Corte di Appello di Napoli ha confermato il licenziamento di una bidella che lavora come pendolare. La motivazione riguarda un certificato medico presentato in ritardo e una richiesta di congedo per assistere lo zio malato senza i requisiti necessari. La donna, diventata nota all'inizio del 2023, ha visto così confermato il provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro.

Certificato medico presentato in ritardo e congedo chiesto per assistere lo zio malato ma senza i necessari requisiti: la Corte di Appello di Napoli ha confermato il licenziamento dell'ex collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano, diventata un caso mediatico a inizio del 2023. La donna, che ha 32 anni, si guadagnò la ribalta delle cronache per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo "Boccioni" di Milano per l'incapacità di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile in Lombardia. Alla solidarietà iniziale subentrò la diffidenza con la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la donna aveva usufruito di un lungo periodo di malattia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati “Bidella pendolare” Napoli-Milano Giuseppina Giugliano arrestata per stalking, messaggi reiterati a preside scuola Caivano dopo licenziamentoGiuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica che si "spostava quotidianamente" da Napoli a Milano per lavorare al liceo “Boccioni”, è sotto... Stalking alla preside-modello di Caivano: arrestata l'ex “bidella pendolare”, tempesta di messaggi dopo il licenziamentoCaivano (Napoli) – Mentre le luci della ribalta tv ne esaltano il coraggio torna sotto i riflettori una dolorosa vicenda di cronaca personale per... Una selezione di notizie su Confermato il licenziamento della... Temi più discussi: Phishing, diligenza qualificata e giusta causa: la Cassazione conferma il licenziamento dell'impiegata contabile; Lavoratore, rischi il licenziamento se non denunci i colleghi che rubano in azienda: nuova sentenza di Cassazione; IA sul lavoro e licenziamento: l’innovazione tecnologica non basta a giustificare il recesso; Minacce ai vertici aziendali: licenziamento disciplinare legittimo. Ex bidella pendolare accusata di stalking, tribunale d'appello conferma il licenziamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ex bidella pendolare accusata di stalking, tribunale d'appello conferma il licenziamento ... tg24.sky.it Licenziamento confermato per ex bidella accusata di stalking a preside CaivanoCertificato medico presentato in ritardo e congedo chiesto per assistere lo zio malato ma senza i necessari requisiti: la Corte di Appello di Napoli ha confermato il licenziamento dell'ex collaboratri ... ansa.it Dopo i controlli sullo Space Launch System la NASA ha confermato il lancio di Artemis II il prossimo aprile: - facebook.com facebook Congratulazioni a Carlo Masci confermato sindaco di #Pescara. È stato premiato il suo lavoro al servizio dei cittadini, il suo Buongoverno. Nelle sezioni al voto @forza_italia è il primo partito con il 24%, un dato che conferma l’esito di due anni fa quando la sini x.com