Conferenza con lo studioso Giacomo Cardinali

Stasera si svolge una conferenza con lo studioso Giacomo Cardinali, che torna nella sua terra natale. Il giovane, già riconosciuto nel suo campo, partecipa a un evento pubblico nel centro della città. L’appuntamento è previsto per questa sera e vedrà la presenza di cittadini, studenti e appassionati interessati alle sue ricerche e alle sue esperienze.

E' un ritorno nella propria terra per un giovane ma già prestigioso cittadino di Mondavio. Stasera, dalle 21, alla biblioteca 'Sebastiano Dominici' di San Michele al Fiume arriverà il reverendo Giacomo Cardinali, nato a Mondavio 48 anni fa, e nominato nel 2025 Scriptor Latinus della Biblioteca Apostolica Vaticana e, contestualmente, vice prefetto della stessa istituzione. Cardinali presenterà il suo ultimo libro ' Tutti pazzi per Boccaccio, Indagine su un caso di editoria e censura nella Venezia del Settecento ', pubblicato da Sellerio a fine 2025. L'incontro, organizzato da CoMeta Biblioteche in collaborazione con il Comune di Mondavio, sarà moderato dalla libraia e scrittrice Francesca Tombari e dal docente Lazzaro Marchetti.