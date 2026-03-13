Nell’andata degli ottavi di Conference League, la Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Rakow allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra italiana ha segnato entrambi i gol, mentre il Rakow ha segnato un gol. Nel recupero, un rigore di Gudmunsson ha deciso la partita.

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ha superato il Rakow per 2-1 nell’andata degli ottavi di Conference League. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 60’ con Brunes, ma Ndour ha pareggiato due minuti dopo per i toscani. Poi Gudmundsson ha siglato il gol vittoria su rigore al 93’, concesso per un fallo su Dodò. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conference League, la Fiorentina batte il Rakow 2-1: decide un rigore di Gudmunsson in recupero

Articoli correlati

Leggi anche: Fiorentina batte il Rakow (2-1) in rimonta, con un rigore di Gudmundsson nel recupero. Ma ora testa a Cremona. Pagelle

Leggi anche: Sorteggio ottavi Conference League 2025/26: c’è il Rakow per la Fiorentina

Tutto quello che riguarda Conference League

Temi più discussi: Fiorentina, turnover per Vanoli in Conference: chi gioca e chi no; Dove vedere in tv Fiorentina-Rakow di Conference League; 12 marzo 2026, ACF Fiorentina vs Raków Cz?stochowa - Conference League; Fiorentina-Rakow si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Fiorentina-Rakow: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo realeUn sorteggio fortunato quello della Fiorentina, che dopo essersi aggiudicata ai playoff (e non senza imprevisti) gli ottavi di finale di Conference League contro lo Jagiellonia, ha visto l'urna di Nyo ... tuttosport.com

Fiorentina-Rakow diretta Conference League: segui la sfida agli ottavi LIVESi alza il sipario sugli ottavi di finale di Conference League, con la Fiorentina che ospita i polacchi del Rakow all'Artemio Franchi nella sfida d'andata. I viola di Vanoli sono reduci dal grande ... corrieredellosport.it

Conference League, la Fiorentina rimonta il Rakow: 2-1 al Franchi nell’andata degli ottavi x.com

In occasione dell’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Rijeka e Strasburgo è tornato a far parlare di sé il “Sektor J”, il settore ospiti dello stadio croato che presenta una struttura più che particolare: una gabbia in ferro e plexiglass dove vengon - facebook.com facebook