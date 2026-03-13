Conference League Fiorentina all' ultimo respiro contro il Rakow | decisivo Gudmundsson

Nella partita di Conference League tra Fiorentina e Rakow, la squadra italiana ha vinto 2-1. I marcatori sono stati Brunes al 15’st, Ndour al 17’st e Gudmundsson su rigore al 48’st. La formazione viola ha schierato un 4-1-4-1 con Christensen e Fortini titolari. La gara si è conclusa con i tre gol segnati nel secondo tempo.

Fiorentina - Rakow 2-1 Marcatori: 15'st Brunes, 17' st Ndour, 48' st Gudmundsson (rig) Fiorentina (4-1-4-1): Christensen 6; Fortini 5.5 (23'st Dodo 6.5), Comuzzo 6, Ranieri 5.5, Gosens 6 (13'st Harrison 6); Mandragora 6 (37'st Fagioli sv); Parisi 7, Fabbian 5.5, Ndour 6.5, Fazzini 6 (13'st Gudmundsson 6): Piccoli 5.5 (37'st Braschi sv) In panchina: De Gea, Leonardelli, Balbo, Bonanno, Sadotti, Kouadio. Allenatore: Vanoli 6 Rakow (3-4-2-1): Zych 6.5; Tudor 6, Racovitan 6, Svarnas 5.5; Ameyaw 5.5, Struski 6 (25'st Bulat 6), Repka 6, Pienko 6 (13'st Arsenic 5.5); Lopez 5.5 (13'st Diaby-Fadiga 6) Makuch 6.