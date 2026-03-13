Concorso Regione Lombardia 13 posti per istruttori diplomati | scade il 18 marzo

È stato annunciato un concorso della Regione Lombardia per 13 posti di istruttore diplomato. La selezione è rivolta a persone in possesso di un diploma di scuola superiore. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 18 marzo. Questa occasione si rivolge a candidati interessati a lavorare nella pubblica amministrazione e rappresenta una possibilità concreta di inserimento nel settore pubblico regionale.

Nuova opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione per chi è in possesso del diploma di scuola superiore. La Regione Lombardia ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione di 13 istruttori per le relazioni con il pubblico e i servizi digitali, figure che saranno inserite nelle sedi territoriali della Giunta regionale con contratto a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di una selezione interessante soprattutto per chi vuole lavorare nel settore pubblico con un titolo di studio non universitario, dato che è sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore per partecipare. Quali profili e quali sedi. Il concorso pubblico prevede la copertura di 13 posti nell’area degli istruttori, con il profilo professionale di istruttore per le relazioni con il pubblico e per i servizi digitali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

