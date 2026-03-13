Concorso delle maschere Il 37esimo Asene che vola se lo aggiudica Chicca Tassi

Il 37esimo concorso delle maschere, chiamato ‘L’Asene che Vola’, si è concluso con la premiazione presso la Gastronomia Migliori di Piazza Arringo. La manifestazione ha visto la vittoria di Chicca Tassi, che ha conquistato il riconoscimento con il suo aseno. L’evento ha rappresentato l’ultimo momento del Carnevale di Ascoli 2026, richiamando partecipanti e pubblico nel centro storico della città.

Con la tradizionale premiazione del 37esimo referendum 'L'Asene che Vola' alla Gastronomia Migliori di Piazza Arringo, si è consumato l'ultimo atto del Carnevale di Ascoli 2026. Una serata come sempre divertente e ricca di aneddoti alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore Donatella Ferretti. A vincere l'edizione 2026 del Premio, istituito dalla Gastronomia Migliori in collaborazione con il Resto del Carlino, è stata Maria Enrica 'Chicca' Tassi premiata dai lettori del quotidiano con un'autentica pioggia di tagliandi, pubblicati sulle pagine del Carlino, riconoscendo alla sua mascherata 'Cucina Italiana: Nu patrimonie' il ruolo di grande protagonista della kermesse carnascialesca.