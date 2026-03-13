Concettina ai Tre Santi Il cuore del Rione Sanità che conquista i palati

Concettina ai Tre Santi è un locale nel Rione Sanità noto per la sua pizza. L'insegna si trova nel cuore del quartiere e rappresenta un punto di riferimento per gli amanti di questa specialità gastronomica. La sua presenza è consolidata e riconoscibile nella zona, attirando clienti locali e non solo. La pizzeria è considerata un’icona della zona e un punto di passaggio obbligato per chi cerca un buon piatto di pizza.

Un’insegna che non ha bisogno di presentazioni, punto di riferimento imprescindibile all’interno dell’universo pizza. "Il nostro cuore batte per la Sanità". Un grido, un intento, una promessa che esprime il legame indissolubile tra Concettina ai Tre Santi e il rione Sanità, la Napoli in cui affonda le radici. Nata nel 1951 come pizzeria di quartiere, vede oggi alla guida Ciro Oliva, quarta generazione, eclettico e geniale timoniere che nell’ultimo decennio ha saputo far evolvere l’attività di famiglia in un brand strutturato e dal respiro internazionale, senza mai perdere l’identità e l’impianto valoriale che ne sono cardine da sempre.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Concettina ai Tre Santi. Il cuore del Rione Sanità che conquista i palati Articoli correlati Rione Sanità: cuore pulsante di Napoli tra storia, arte e resilienzaNel cuore della città di Napoli, lontano dalle vetrine patinate del centro e dalle rotte più battute dal turismo di massa, si estende uno dei... Una chef napoletana conquista i palati e vince la finale del Festival del brodetto: tutti i premiatiAssunta Pacifico, chef del popolare ristorante “La figlia d'o marinaro”, ha sbaragliato la concorrenza con "O pignatiello" nella manifestazione che... Una raccolta di contenuti su Tre Santi Temi più discussi: Le Pizzerie Storiche di Napoli. Viaggio nell’Anima della Città; Madonna in Italia, serata d'amore a casa dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio con pizza di Ciro Oliva; Madonna, cena napoletana a Milano a casa dello stilista Francesco Scognamiglio; A Gstaad, non la Roccaraso di Rita De Crescenzo, è Napoli mania. Dove uno spinello (non quello che pensate voi) costa un milione di franchi. Zio Rocco e Ciro Oliva: cena benefica per pazienti psichiatrici da Concettina ai Tre Santi a NapoliL’obiettivo della Cooperativa Litografi Vesuviani che ha collaborato con lo chef Rocco Cannavino, alias Zio Rocco, e il pizzaiolo Ciro Oliva, patron di Concettina ai Tre Santi, è quello di offrire ... ilmattino.it Dove mangiare la pizza a Napoli? 7 locali da provare secondo noiNel cuore della Sanità, «Concettina ai Tre Santi» è diventato un indirizzo di riferimento per gli appassionati della pizza, ma anche di una certa atmosfera che segna il nuovo che avanza. Una tendenza ... corriere.it I Tre Santi Discopub. Samurai Jay · OSSESSIONE. RECAP Sabato 7 Marzo… L’energia dei RADIOSTAR vi ha fatto cantare i migliori successi a squarcigola celebrando inoltre tutte le nostre bellissime donne Il dopo cena con @giannididiodj e @super_si - facebook.com facebook