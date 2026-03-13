Concerie e lavoro delle donne Tre giorni di eventi e dibattiti | C’è il superamento di genere

In un evento di tre giorni si sono svolti dibattiti e iniziative dedicati alle donne nel settore delle concerie. Sono stati affrontati temi legati al lavoro femminile in un'industria storicamente dominata da uomini. La discussione ha coinvolto operatrici e esperti, evidenziando aspetti legati al ruolo delle donne e alle sfide affrontate nel settore. La manifestazione ha cercato di evidenziare il superamento di differenze di genere.

La conceria e le donne. Il settore è stato tra i modelli di industria raccontati durante il festival internazionale "Caserta, la città delle Donne", che ha coinvolto, professioniste provenienti da diversi ambiti in un programma articolato di iniziative sul tema del protagonismo femminile e sulle politiche per l'uguaglianza. Imprenditrici, intellettuali, ricercatrici, economiste: tante le professioniste che hanno partecipato al festival, promosso dalla Fondazione Orizzonti nella cornice della Reggia di Caserta e del Real sito borbonico del Belvedere di San Leucio. L'evento ha alternato momenti diversi di riflessione su opportunità e prospettive per consolidare una reale affermazione di diritti di uomini e donne nella società moderna.