L’allenatore della squadra ha affermato che la Juventus è più forte di Roma e Como, sottolineando l’importanza di dimostrarlo nelle ultime partite di campionato. Ha aggiunto che la squadra crede nelle proprie capacità e che il risultato finale dipende esclusivamente dalle prestazioni sul campo. Le sue parole sono state pronunciate in conferenza stampa prima di un impegno ufficiale.

TORINO (ITALPRESS) – “Per me siamo più forti della Roma e del Como ma lo dobbiamo dimostrare in campo in queste ultime partite del campionato. Dobbiamo dare continuità ai recenti risultati e puntare a ottenere un posto nella prossima Champions League”. Così, in conferenza stampa, Francisco Conceicao, alla vigilia della sfida Udinese-Juventus. “La unione del gruppo è alla base di tutto. Contiamo proprio sul nostro spirito di gruppo per fare bene in questo finale di stagione. Siamo convinti di quello che stiamo facendo. Vediamo tutti che stiamo giocando bene e dobbiamo continuare lungo questa strada”, ha aggiunto il portoghese. “L'Udinese è una squadra forte, soprattutto in casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conceicao “La Juve è più forte di Roma e Como, dimostriamolo”

Articoli correlati

Leggi anche: Quagliarella: «Conceicao deve fare almeno 7-8 gol a campionato. Ma alla Juve il più forte è Yildiz, per distacco»

Conceicao sempre più cuore Juve: «Per voi, fino alla fine». Il messaggio del portoghese dopo la Roma manda in estasi il popolo bianconero – FOTOdi Redazione JuventusNews24Conceicao sempre più cuore Juve: l’esterno portoghese firma una delle due reti decisive contro la Roma e dedica il...

Approfondimenti e contenuti su Conceicao La Juve è più forte di Roma e...

Temi più discussi: Conceiçao, che numeri! Insieme a Yildiz è devastante e si sta prendendo la Juve; David MVP Pisa, Conceicao Beyblade e Openda non invitato alla festa Juve per Spalletti: ironie social; Juventus, Conceicao ha numeri alla Yildiz e più di Leao: è il più europeo a disposizione di Spalletti; Conceiçao on fire anche contro il Pisa: i dati evidenziano la grande prestazioni dell'esterno della Juventus.

Pagina 2 | Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: Per me è più forte la Juventus e...Le dichiarazioni rilasciate dal fantasista portoghese alla vigilia della sfida con l'Udinese di Runjaic: zona Champions sempre nel mirino ... corrieredellosport.it

Pagina 0 | Conceicao, diretta conferenza Udinese-Juventus: tutte le dichiarazioniInizia la conferenza di Conceicao: L’unione che abbiamo è alla base di tutto, senza quello è difficile. Abbiamo provato già tante volte che c’è questa unione, è la base di poter vincere queste partit ... tuttosport.com

Vigilia di #UdineseJuve #Vlahovic out #Milik in forse #Conceicao carica Il punto dall’Allianz Stadium di @BaridonMarco #Juventusnews24 #Juventus x.com

Risposta secca: Conceicao è un calciatore da Juventus o no - facebook.com facebook