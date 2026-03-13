Comunicato Stampa | Consorzio Industriale del Lazio | l' Assemblea dei Soci approva l' ingresso di 33 nuovi Comuni

L'Assemblea dei Soci del Consorzio Industriale del Lazio ha approvato l’ingresso di 33 nuovi Comuni nella sua compagine. Di conseguenza, questi enti sono diventati ufficialmente membri del consorzio e figurano nell’elenco pubblicato. La decisione è stata presa durante la riunione dell’assemblea, che ha confermato l’adesione di questi Comuni senza ulteriori commenti o passaggi formali.

Di seguito l'elenco dei Comuni entrati ufficialmente nella compagine societaria del Consorzio Industriale del Lazio: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consorzio Industriale del Lazio: l'Assemblea dei Soci approva l'ingresso di 33 nuovi Comuni. Articoli correlati Comunicato Stampa: Programma d'interventi FSC: il bilancio 2025 dei lavori del Consorzio Industriale del LazioLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. Leggi anche: Colleferro verso l'ingresso nel Consorzio Industriale del Lazio Contenuti e approfondimenti su Comunicato Stampa Temi più discussi: È più importante leggere che agire, un servizio di rassegna stampa per il Consorzio Industriale del Lazio; Dils acquisisce la francese Entrepôt On Line (EOL), forte nel real estate industriale e logistico, raggiungendo oltre 100 mln di ricavi consolidati; Formia, un libro per raccontare don Simone Di Vito; Cava de' Tirreni, nuova rotatoria a Pregiato. Comunicato Stampa: Expo Osaka 2025, Trequattrini: «Stiamo creando il Consorzio 5.0: promotore di sviluppo»Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, e il Direttore Generale dell’Ente, arch. Claudio Ferracci, hanno partecipato al workshop di apertura della settimana ... lagazzettadelmezzogiorno.it Comunicato Stampa: Programma d'interventi FSC: il bilancio 2025 dei lavori del Consorzio Industriale del LazioLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO ... iltempo.it Frontalieri: "Le oo.ss. chiedono: il ritiro della tassa sulla salute, l’applicazione del decreto Ominibus, la tutela dei ristorni fiscali”. Il comunicato stampa #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 164 x.com