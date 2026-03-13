Comune di Napoli giunta approva Regolamento Verde | prime polemiche ambientaliste

Il Comune di Napoli ha approvato il nuovo Regolamento del Verde, definendolo il primo nella storia dell’amministrazione cittadina. La decisione è stata presa dalla Giunta guidata dal sindaco e ha suscitato immediatamente reazioni da parte delle organizzazioni ambientaliste, alcune delle quali hanno espresso critiche e preoccupazioni. La delibera riguarda le norme per la gestione e tutela delle aree verdi della città.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Manfredi approva la proposta del Regolamento del Verde. “ Il primo nella storia dell’Amministrazione cittadina” gonfia il petto una nota. Si annuncia “un punto di svolta”, dotando “l’ente di uno strumento organico per la tutela, la manutenzione e lo sviluppo sostenibile del patrimonio arboreo e delle aree naturali urbane”. I cardini del provvedimento sono indicati in Gestione del Patrimonio (“ Norme dettagliate su potature, abbattimenti, trapianti e sostituzioni di alberature, sia in ambito pubblico che privato”); Progettazione Urbana (“ Criteri univoci per la realizzazione e la riqualificazione di parchi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Napoli, giunta approva Regolamento Verde: prime polemiche ambientaliste Articoli correlati Giunta Comune Napoli approva bilancio previsione 2026-2028Tempo di lettura: 4 minuti La Giunta comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Riqualificazione via Rio Salto I°: giunta approva il progetto di riadattamento dell’area verde**San Mauro Pascoli, l’ok della giunta per la riqualificazione di via Rio Salto I°: un intervento di 300mila euro per migliorare la sicurezza... Tutti gli aggiornamenti su Comune di Napoli giunta approva... Temi più discussi: Il Consiglio Comunale approva la costituzione di Napoli Patrimonio S.p.A.; Il sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026; Napoli, aggiornate le tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2026; WebTv Comune di Napoli – A Bagnoli il Consiglio comunale su bonifica, lavori e Coppa America. NAPOLI - Giunta Comune aggiorna tariffa imposta soggiornoNapoli, 12 mar. - (Adnkronos) - La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la rideterminazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l’ ... casertafocus.net Comune Napoli, aumenta la tassa di soggiorno: un euro in più, in settimana la deliberaLe somme ricavate destinate al miglioramento dell’arredo urbano e a promuovere progetti indicati dagli albergatori ... napoli.repubblica.it Asilo Nido “Gianturco” - Comune di Napoli - facebook.com facebook Il Comune di Napoli, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, avvia un nuovo percorso educativo dedicato al benessere animale, presso il centro comunale La Collina di Argo. Leggi più info ow.ly/pQLp50Y x.com