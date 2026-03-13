Comune di Avellino il commissario approva il bilancio 2026-28 | centrale il rigore finanziario e il rilancio dei servizi

Il commissario straordinario del Comune di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2026-28, dopo aver ricevuto il parere positivo del Collegio dei revisori. Nel documento, si evidenziano priorità come il rispetto dei vincoli finanziari e il rafforzamento dei servizi pubblici. L’approvazione è avvenuta entro i termini stabiliti dal D.M. del 24 dicembre 2025.

Nei termini previsti dal D.M 24.12.2025, con il parere positivo del Collegio dei revisori, il bilancio di previsione 2026-28 del Comune è stato approvato dal commissario straordinario dott.ssa Giuliana Perrotta con delibera, adottata con i poteri del consiglio, n.57 dell’11 marzo u.s. Con tale delibera, che è in pubblicazione, si conclude idealmente una fase fondamentale della gestione commissariale, mirante al rispetto degli impegni cogenti di carattere finanziario a cui il Comune era tenuto dal piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti il 12 dicembre 2024, e dal “Patto per Avellino” sottoscritto con il governo il 31 ottobre 2023 in base alla legge n. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Caserta, il Consiglio Provinciale approva il bilancio di previsione 2026-28Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio... Leggi anche: Tollo approva il bilancio 2026-2028: "Più investimenti e servizi, zero aumenti di tasse" Altri aggiornamenti su Comune di Avellino il commissario... Temi più discussi: 8 marzo 2026 festa della donna… in Comune: Avellino celebra le donne della città; Il Comune di Avellino riporta i pinnacoli sulla Dogana restaurata in piazza Amendola; Consulta Argento del Comune di Avellino: definite le prime linee operative; Dolce Avellino: il Festival del Cioccolato e delle tipicità che ci insegna la Sana Merenda. Avellino celebra le donne: il 5 marzo la presentazione del manifesto 8 marzo 2026… in ComuneGiovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto 8 marzo 2026 festa della donna… in Comune, iniziativa promossa per celebrare le donne della Città di ... irpinianews.it Avellino, Iandolo (Avellino Prende Parte): Il centrosinistra riparta dai bisogni reali e dalla partecipazioneFrancesco Iandolo, esponente di Avellino Prende Parte, critica la situazione politica del Comune di Avellino, arrivato al terzo commissariamento in pochi anni, definendolo il segno di un fallimento po ... irpiniaoggi.it Il singolo cittadino dovrà effettuare un versamento annuale di 50 euro in favore del Comune di Avellino. Sono esonerati dal pagamento i minori di 18 anni, gli over 70, le persone con disabilità e gli invalidi civili - facebook.com facebook