Como-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 15 marzo alle ore 18:00 al Sinigaglia si svolgerà il match tra Como e Roma, valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita vede le due squadre confrontarsi in un impegno che coinvolge le rispettive formazioni ufficiali e le probabili scelte dei tecnici. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche su piattaforme streaming.

Sfida con vista Champions League fra Cesc Fabregas e Gasperini. I giallorossi perdono anche N'Dicka per squalifica, ma ritrovano Mancini che guiderà la difesa Domenica 15 marzo alle ore 18:00 al Sinigaglia si giocherà Como-Roma partita valida per la 29esima giornata di Serie A. Le due squadre sono appaiate in classifica al quarto posto a quota 51 punti e il match fra Gasperini e Fabregas è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini avrà a disposizione Koné. Il francese ha saltato il match di Europa League in maniera precauzionale ma sarà regolarmente in campo al Sinigaglia. Con lui in mediana Pisilli mentre Cristante agirà più avanzato. 🔗 Leggi su Today.it

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