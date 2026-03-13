Nel weekend si gioca il match tra Como e Roma alla 29esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e l’incontro si svolge al Sinigaglia. La partita sarà visibile in diretta in tv e streaming, mentre la classifica del campionato sarà aggiornata al termine dell’evento. Il risultato potrebbe influenzare le posizioni in classifica delle due squadre.

Un weekend che può rivelarsi decisivo per il cammino di Como e Roma che si sfidano al Sinigaglia nel big match della 29esima giornata con in palio un posto in Champions. Entrambe quarte a quota 51, devono guardarsi le spalle da una Juventus arrembante che dista appena un punto, ma allo stesso tempo hanno la possibilità di prendersi il quarto posto in solitaria. Per la squadra di Fabregas è una grande chance di cavalcare il momento positivo e scavalcare i giallorossi che invece, stanchi anche per le fatiche di coppa, sono ad un bivio della propria stagione. La sconfitta a Marassi con il Genoa ha complicato il cammino della Roma che non può più sbagliare e dovrà provare ad uscire dal Sinigaglia col bottino pieno, pur dovendo far fronte a numerose assenze come quelle di Dybala e Soulé. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Como-Roma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (in tv e streaming) e classifica Serie A

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