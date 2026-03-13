Como-Roma domenica 15 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Como e Roma, valida per il ventinovesimo turno di Serie A. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. Il match rappresenta uno degli incontri più attesi della giornata, con i due club pronti a scendere in campo per ottenere punti importanti.

Una delle sfide più interessanti del ventinovesimo turno di Serie A è lo scontro diretto in chiave Champions tra Como e Roma. I lariani hanno agganciato i giallorossi al quarto posto proprio la settimana scorsa grazie alla vittoria in casa del Cagliari. La formazione di Cesc Fabregas ha perso solamente in una delle ultime 11. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Roma (domenica 15 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Leggi anche: Genoa-Roma (domenica 08 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Genoa-Roma (domenica 08 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Spettacolo assicurato Tutto quello che riguarda Como Roma domenica 15 marzo 2026 ore 18... Temi più discussi: Como-Roma: le info biglietti per il settore ospiti del Sinigaglia; Como-Roma: probabili formazioni e statistiche; Como-Roma | Info Settore ospiti - Como 1907; Diretta Como-Roma: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN. Como-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingA cavallo tra andata e ritorno con il Bologna i giallorossi scendono in campo contro la squadra di Fabregas. Lo scontro diretto vale il quarto posto ... ilromanista.eu Como-Roma pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Como-Roma con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 29° turno di campionato. calciomercato.com SERIE A | Inter difende il tesoretto di 7 punti dall'assalto del Milan. Atalanta e Lazio avversarie scomode. Como-Roma vale il quarto posto. La presentazione del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook Como-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A x.com