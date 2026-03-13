como le ultime su diao e perrone in vista della roma

A Como si sono svolte le ultime dichiarazioni di Diao e Perrone in vista della partita contro la Roma. Durante l'incontro con i media, i giocatori hanno condiviso le loro impressioni sulla sfida imminente, mentre il tecnico ha analizzato i punti chiave della preparazione. La partita si avvicina e l'attenzione è concentrata sulla formazione e sulle strategie per affrontare la squadra capitolina.

Reduce dal successo esterno contro il Cagliari, il Como si prepara ora alla sfida contro la Roma, importantissima per la corsa Champions. Nel consueto appuntamento in conferenza stampa della vigilia, Cesc Fabregas ha affrontato vari temi, tra cui alcuni particolarmente interessanti per i fantallenatori. Tra questi le condizioni di Perrone e Diao. Andiamo dunque a scoprire le parole del tecnico del Como. "Per ora è 60% no, 40% sì. Però i giocatori che stanno facendo i trattamenti possono anche migliorare, magari domani si alza e sta benissimo. Oggi si è allenato da solo e stava bene. Si è gonfiato molto dopo una botta. Lui si è spaventato, dato che l'anno scorso è stato fuori tre mesi dopo una botta presa a Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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