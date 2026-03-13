Como in due mesi 5.208 multe per divieto di sosta

A Como, tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026, sono stati emessi 5.208 verbali per divieto di sosta. Di questi, 859 sono stati contestati direttamente agli automobilisti. I numeri si riferiscono alle multe comminate nel periodo di due mesi. La città ha registrato un notevole volume di sanzioni legate alle violazioni del codice della strada.

Sono 859 i verbali contestati direttamente agli automobilisti per violazioni al codice della strada tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026 a Como. È uno dei dati principali che emerge dal report delle attività della polizia locale, che nei primi due mesi dell’anno ha intensificato i controlli su traffico e sicurezza stradale in città. Nel periodo analizzato gli agenti hanno effettuato 135 posti di controllo, fermando complessivamente 1.066 veicoli. Il dato più consistente riguarda però la sosta irregolare. Nei due mesi presi in esame sono stati elevati 5.208 avvisi di violazione per divieto di sosta, segno di un fenomeno particolarmente diffuso sulle strade cittadine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

