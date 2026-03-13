Como | 5.208 multe e 194 auto rimosse in due mesi

A Como, nei mesi di gennaio e febbraio 2026, la Polizia Locale ha emesso 5.208 multe e rimosso 194 veicoli. L’attività di controllo si è concentrata su diverse violazioni del Codice della strada, con operazioni che hanno coinvolto numerosi agenti e diverse zone della città. I dati indicano un’imponente operazione di vigilanza e intervento da parte delle forze dell’ordine locali.

Nel cuore della Lombardia, a Como, i dati di gennaio e febbraio 2026 rivelano un'attività di controllo intensiva: la Polizia Locale ha elevato 5.208 sanzioni per divieto di sosta e rimosso 194 veicoli in soli due mesi. Questa ondata di interventi, che include anche sequestri per mancata assicurazione e controlli su oltre mille auto, segna un cambiamento tangibile nel modo in cui viene gestita la mobilità urbana nella provincia. I numeri emergono nitidi dal report ufficiale: non si tratta solo di multe per parcheggio illegale, ma di una strategia complessa che tocca la sicurezza stradale, l'inquinamento e l'ordine pubblico. Con 135 posti di controllo attivati, gli agenti hanno intercettato 6 casi di guida in stato di ebbrezza e sanzionato 63 veicoli per violazioni alle norme antinquinamento.