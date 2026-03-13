Commando di ladri in azione nella notte | rubati abiti di lusso per un milione di euro

Durante la notte, un gruppo di ladri con guanti e passamontagna ha preso di mira una boutique di alta gamma, riuscendo a rubare abiti di lusso per un valore stimato di un milione di euro. Il commando ha utilizzato apparecchi elettronici per disattivare telecamere e sistemi di allarme prima di mettere a segno il furto. Nessuno è stato ancora arrestato.

Un commando iper-tecnologico ha messo a segno un furto nella notte a Gubbio, neutralizzando allarmi e telecamere con strumenti sofisticati e bloccando le strade con dei mezzi da cantiere Un commando militare, con guanti e passamontagna, apparecchi elettronici per mettere fuori uso telecamere di sorveglianza e allarmi. Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuote Una volta chiuse le strade, il gruppo ha assaltato un laboratorio tessile, asportando tutto quanto si trovava all’interno. In particolare sono stati asportati vestiti e capi di abbigliamento già confezionati e pronti alla distribuzione nei negozi del marchio di moda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Commando in azione nella pelletteria delle firme del lusso: via centinaia di portafogli griffatiI malviventi hanno colpito in piena notte e sono fuggiti con un bottino ingente dopo l'assalto al caveau.

Ladri delle grandi firme in azione nella Tuscia, abbigliamento di lusso in borse schermateLa coppia scovata in un albergo di Fiumicino, dove aveva trovato soggiorno, e portata in carcere: bottino da 28mila euro Scappavano dopo aver...

Contenuti e approfondimenti su Commando di ladri in azione nella notte...

Temi più discussi: Spaccata all'azienda di occhiali: auto e furgone usati come ariete, il commando di otto ladri ruba merce griffata per 150mila euro; Commando assalta il supermercato: cercano di sradicare la cassaforte; Il commando cinese in auto con una bomba carta, armi e bastoni. Erano appena arrivati in Italia; Milano, Marracash tra i fan in fila alla sua Barona (dove ancora vive): Il commando di viale Faenza e le amicizie criminali? Mai incitato a delinquere.

Spaccata all'azienda di occhiali: auto e furgone usati come ariete, il commando di otto ladri ruba merce griffata per 150mila euroCASALSERUGO (PADOVA) - Una spaccata da film con tanto di auto ariete e bottino importante. Un commando composto da otto ladri ha assaltato nella notte tra venerdì e sabato ... ilgazzettino.it

Raid notturno: commando armato di asce, flessibili e spranghe assalta tre aziendeIl timore è che non siano stati semplici furti ma una vera e propria prova di forza che ha lasciato il comparto industriale di via Galilei, a Correzzana, in uno stato di profonda allerta per la paur ... primamonza.it

Fiumicino 1973, la strage dimenticata e il "Lodo Moro" l'Italia non chiederà mai ufficialmente l'estradizione dei terroristi palestinesi per opportunità politica Era un commando di Settembre Nero. Il bilancio fu di trentadue vittime di cui sei italiane. La drammatica f - facebook.com facebook

Venti di guerra in Brianza Arriva Italian Raid Commando 2026 x.com