Come valorizzare gli stage in azienda | dagli Autoriparatori di Confartigianato un vademecum per le imprese

Gli Autoriparatori di Confartigianato hanno pubblicato un vademecum dedicato alla valorizzazione degli stage in azienda. Il documento è stato presentato con l’obiettivo di offrire linee guida chiare alle imprese che accolgono stagisti. La sua diffusione ha attirato l’attenzione di dirigenti scolastici, rappresentanti di Confartigianato di diverse province e del presidente nazionale dei Meccatronici dell’associazione.

Presentate all’evento “Lavorando si impara - Il futuro in officina e in carrozzeria”, le linee guida messe a punto dagli imprenditori artigiani con il supporto di Enaip Lecco. Premiati anche 5 studenti Ha suscitato l’interesse non soltanto dei dirigenti scolastici e delle istituzioni del territorio, ma anche dei referenti di Confartigianato di altre province e del presidente nazionale dei Meccatronici dell’Associazione. Il vademecum messo a punto dagli imprenditori della categoria Autoriparatori di Confartigianato imprese Lecco è destinato a diventare una buona prassi a livello nazionale, in primis per officine e carrozzerie, ma con gli opportuni adattamenti potrà essere fatto proprio anche da imprese di altro tipo, dal benessere alla grafica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: L’allarme di Confartigianato: "Nuovi vincoli frenano le imprese" Confartigianato Casentino. I presidenti di categoria a confronto con le impreseConfartigianato Imprese Arezzo promuove un confronto diretto tra presidenti delle varie categorie economiche dell’Associazione e le imprese del... Altri aggiornamenti su Come valorizzare gli stage in azienda... Temi più discussi: COME VALORIZZARE GLI STAGE IN AZIENDA: IL VADEMECUM DEGLI AUTORIPARATORI DI CONFARTIGIANATO PER LE IMPRESE; Confartigianato Lecco presenta il vademecum per valorizzare gli stage in azienda; Confartigianato e Enaip Lecco rilanciano gli stage automotive per i giovani; AIDIA LECCO CELEBRA LA TERZA EDIZIONE DELLE OLIMPIADI STEM: UN’OPPORTUNITÀ PER LE STUDENTESSE DELLA PROVINCIA. Come valorizzare gli stage in azienda: dagli Autoriparatori di Confartigianato un vademecum per le impresePresentate all’evento Lavorando si impara - Il futuro in officina e in carrozzeria, le linee guida messe a punto dagli imprenditori artigiani con il supporto di Enaip Lecco. Premiati anche 5 student ... leccotoday.it Lavorando si impara: Confartigianato Lecco presenta un vademecum per migliorare le esperienze di stageLe linee guida saranno presentate sabato 7 marzo alle 9.30 nella sede di via Galilei a Lecco Obiettivo: trasformare lo stage in un’esperienza formativa strutturata e coerente con i programmi didattici ... msn.com Se sei ’, è il momento di metterti in regola con la normativa. Confartigianato Imprese Trapani organizza il corso di 40 ore per l’adeguamento alla qualifica di Meccatronico, obbligatorio per le - facebook.com facebook